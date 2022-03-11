تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي قبل مواجهة دوري أبطال افريقيا الحاسمة

يترقب عشاق القلعة البيضاء المواجهة الحاسمة التي تجمع الزمالك والوداد المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة القادمة هامة لنادي الزمالك لأنها ستحدد مشواره الإفريقي إما تكتب النهاية للزمالك في البطولة أو تعطيه أمل في استكمال البطولة.

ويتصدر ترتيب هذه المجموعة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 7 نقاط ويليه الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطتين وأخيراً ساجرادا الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

الزمالك Vs الوداد

وتأزم موقف الزمالك ، في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام الجولة الرابعة لهذه المجموعة يوم 11 مارس المقبل، بمواجهة تجمع بين الزمالك والوداد المغربي بستاد القاهرة، بينما يستضيف بيترو أتلتيكو منافسه ساجرادا.

وفي الجولة الخامسة ، يخرج الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو في ملعبه بأنجولا ويستضيف ساجرادا أيضاً منافسه الوداد أحد يومي 18 و19 من الشهر المقبل.

ويسدل الستار على منافسات المجموعة بلقاء يجمع بين الوداد وبيترو أتلتيكو في المغرب يوم 1 أبريل المقبل، كما يلعب الزمالك مع ضيفه ساجرادا.

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد

التقى الزمالك والوداد في 4 مواجهات سابقة، حيث كانت المباراة الأولى، في كأس السوبر الإفريقي عام 2003، وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض 3-1.

المباراة الثانية كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 على ستاد برج العرب، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك برباعية نظيفة.

اللقاء الثالث كان في إياب الدور نصف النهائي ، على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، وخسر الزمالك 5-2 لكنه صعد إلى المباراة النهائية مستفيد من نتيجة مباراة الذهاب.

اللقاء الرابع كان في الجولة الماضية لدوري أبطال افريقيا وخسر الزمالك أمام الوداد في المغرب بنتيجة3-1 ليتعقد موقفه في المجموعة.

وسيخوض جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الجديد للزمالك، اختبارًا خاصًا أمام وليد الركراكي مدرب الوداد.

وستكون مباراة الوداد، الأولى لفيريرا في ولايته الثانية مع القلعة البيضاء، بعد رحيل باتريس كارتيرون.

ويتفوق فيريرا على الركراكي، حيث تقابل المدربان في صدام قاري منذ 7 سنوات.

تولى الركراكي، القيادة الفنية للفتح الرباطي في كأس الكونفيدرالية نسخة 2015، واصطدم بالزمالك في دور الـ 16 مكرر.

ونجح الركراكي في الخروج بنتيجة التعادل السلبي من ملعب السويس في لقاء الذهاب.

وفي مباراة الإياب بالمغرب، حسم الزمالك، تأهله بالفوز 3-2.

الزمالك تقدم مبكرًا عن طريق باسم مرسي، قبل أن يعود الفتح الرباطي بتسجيل ثنائية.

وأعاد عمر جابر، الأمل للزمالك، بتسجيل هدف التعادل من تسديدة صاروخية.

ونجح حازم إمام في تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليعود أبناء ميت عقبة، بتذكرة العبور لدور المجموعات

سيناريوهات تأهل الزمالك الي ربع النهائي

يحتاج الزمالك في البداية للفوز في مبارياته الثلاث للوصول إلى 11 نقطة ووقتها يضمن التأهل بشكل رسمي، بغض النظر عن أي حسابات تتعلق بمباريات الفرق الآخرى.

هزيمة الزمالك في الجولة القادمة مع فوز بيترو أتلتيكو، تعني بشكل رسمي خروج الفريق المصري من السباق، لأن رصيده سيتجمد عند نقطتين بينما يرتفع رصيد الوداد إلى 9 نقاط وبيترو أتلتيكو إلى 10 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

وحال فاز الزمالك على الوداد وساجرادا على ملعبه وتعادل مع بيترو أتلتيكو خارج ملعبه سيصل إلى 9 نقاط ووقتها سيحتاج إلى تعثر الوداد في مواجهتي ساجرادا وبيترو أتلتيكو وألا يحصد الفريق المغربي سوى نقطتين فقط.

وفي حال حصول الوداد على 3 نقاط، سيحتاج الزمالك وقتها للفوز بفارق أكثر من هدفين للتأهل بفارق المواجهات المباشرة على الوداد.

موعد مباراة الزمالك والوداد القادمة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 11 مارس الجاري، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت الرياضية.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - رزاق سيسيه - عمر السعيد - سيف الدين الجزيري