شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح من مران ليفربول

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي صورا من مران الفريق عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رفقة زملائه بالفريق، مستعرضا مهاراته بالكرة ولاقت الصور تفاعل كبير من جمهوره.

وذكرت تقارير إنجليزية خلال الساعات الماضية، أن ليفربول توصل لاتفاق مع محمد صلاح لتجديد عقده مع الفريق، مقابل راتب أسبوعي ضخم جدا.

ورغم تأكيد بعض وسائل الإعلام الإنجليزي على توصل إدارة ليفربول لاتفاق محمد صلاح، إلا أنه لم يصدر نادي ليفربول أي قرارا أو تصريحا رسميا حتى الآن بشأن هذا الملف، سواء بالتأكيد أو النفي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل ( 2020 - 2023)، ويحصل على راتب أسبوعي ضخم.

محمد صلاح سبق وأن أكد أنه يرغب في الاستمرار مع ليفربول، حيث قال في تصريحات لمجلة في شهر يناير الماضي: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي، إنها في أيدي الإدارة، هم يعرفون ما أريد ولا أطلب مطالب مجنونة، الأمر يتعلق بما هو أكثر من المال، وإنما التقدير، الأمر هو عندما تطلب شيئًا ما ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي، لقد كنت هنا لخمس سنوات، أعرف ليفربول جيدًا، أحب الجماهير، الجماهير تحبني، لكن الأمر في أيدي الإدارة".