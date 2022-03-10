سجل 4 مصريين وفشلَ صلاح.. ليلة مثيرة لـ مصطفى محمد أمام برشلونة

تنتظر جماهير الكرة المصرية مشاهدة نجم هجوم منتخب مصر وجالاتا سراي التركي مصطفى محمد، الذي يحل ضيفًا على برشلونة الإسباني اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب "كامب نو".

مصطفى محمد العائد من المشاركة في بطولة كاس الامم الإفريقية مع منتخب مصر والطامح للوصول إلى أبعد نقطة في الاحتراف الأوروبي، يسعى لخطف الأنظار في المباراة الهامة التي قد تنقله إلى تجربة جديدة في أوروبا على غرار تألق صلاح في بداياته مع بازل أمام تشيلسي.

ماذا قال مدرب برشلونة عن مصطفى محمد ؟

تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني والذي عمل قبل ذلك في الدوري القطري، أشاد بـ مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال تشافي إن جالاتا سراي فريق رائع يمتلكون أسلحة قوية وقدرات فردية فاجئتنا من لاعبين رائعين مثل مصطفى محمد وأكتروجلو وبافتيمبي جوميز لكنهم يعانون بدون الكرة، وهذا ما سنحاول فعله، الاستحواذ على الكرة.

4 مصريين سجلوا في مرمى برشلونة

التسجيل في مرمى كبير إسبانيا نادي برشلونة، شرف لأي لاعب في العالم، ونال هذا الشرف 4 لاعبين مصريين ما بين التسجيل في مسابقات رسمية أو ودية.

أول من سجل في مرمى كتالونيا كان اسطورة الأهلي طه اسماعيل عام 1961 عندما استضاف الأهلي فريق برشلونة الذي حضر إلى القاهرة بكل نجومه وفاز على الاهلي بنتيجة 6 / 1.

ثاني اللاعبين المصريين كان العالمي احمد حسام ميدو عندما كان لاعبًا في صفوف أياكس أمستردام الهولندي في عام 2002، فى بطولة أمستردام الودية وانتهت المباراة بفوز أياكس بنتيجة 4 / 3.

ثالث هدف مصري في مرمى برشلونة كان وديًا أيضا عن طريق هاني العجيزي مهاجم الأهلي، في بطولة ويمبلي الودية، في العاصمة البريطانية لندن عام 2009 فى المباراة التى انتهت بفوز برشلونة 4 / 1.

رابع الاهداف وهمها جاء عن طريق محمد النني الذي سجل صاروخية في مرمى برشلونة لفريقه أرسنال، في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2016 ، وانتهت المباراة بفوز برشلونة 3/ 1، ويعتبر الهدف الرسمي الوحيد للاعب مصري في مرمى برشلونة.

لم ينجح صلاح

واجه محمد صلاح برشلونة في لقائين وغاب عن لقائين هامّين، احيث شارك محمد صلاح مع ليفربول في خسارته 3 / 0 ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي نسخة 2018-2019 لكنه غاب في لقاء الغياب الذي انتهى برباعية لـ ليفربول.

كما شارك محمد صلاح في تعادل روما مع برشلونة 1 / 1 في دور المجموعات لنسخة 2015-2016، وغاب عن مباراة الغياب التي انتهت لبرشلونة بسداسية.