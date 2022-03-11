الصراع يشتعل بين أستون فيلا وجالاتا سراي وأياكس على ضم أليو ديانج نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن أليو ديانج نجم النادي الأهلي، دخل ضمن اهتمامات أستون فيلا الإنجليزي.

ونفي النادي الأهلي وجود أي عرض من أستون فيلا لدى اللاعب وأن ملف رحيله عن الأهلي يتم مناقشته من قبل إدارة النادي حتى الآن.

وأكد الغاني ميكي جنر الصحفي بـ “الجارديان” البريطانية، أن نادي أستون فيلا يخطط لضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب ميكي جنر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:" وضع نادي أستون فيلا أليو ديانج ضمن قائمة أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وتابع جنر:" أستون فيلا مستعد لتقديم عرضا بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني للأهلي من أجل الحصول على خدمات ديانج".

يذكر أن ميكي جنر، صاحب شائعة اهتمام نادي مانشستر يونايتد بضم أليو ديانج، العام الماضي.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ديانج 3.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

صراع على أليو ديانج

وانهالت العروض على المالي أليو ديانج نجم النادي الأهلي، للرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود صراع ثلاثي قوي من أجل الحصول على خدمات النجم المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن الميركاتو الصيفي المقبل، سوف يشهد صراعا ثلاثيا من أندية جالاتا سراى التركي، اياكس الهولندي وفولهام الإنجليزي من أجل ضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من الأهلي.

ومسئولو النادي الأهلي لم يناقشوا رحيل أليو ديانج بشكل رسمي خاصة وأنه من نجوم الفريق ولكن وضعت الإدارة عدة شروط للموافقة على رحيل اللاعب.



موقف إدارة النادي الأهلي

وحددت إدارة النادي الأهلي ألا يكون العرض أقل من 8 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب، وأيضا نسبة مالية أخري من الأهداف التي سيقوم بتسجيلها.

وتعتبر موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ولجنة التخطيط وشركة الكرة، شرط أساسي للموافقة على بيع اللاعب لإتمام الأمر.

وكان الأهلى رفض رحيل ديانج لصفوف جالاتا سراي التركي في الصيف الماضي رغم تقديم النادي التركي 6 ملايين دولار للحصول على خدماته.

وحقق أليو ديانج مع الأهلي 6 بطولات وهي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي أيضا مرتين، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الأهلي 3،500،000 يورو.

على جانب آخر، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فريق صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



ساعات قليلة ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن دوانز ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة المقبلة أمام صن دوانز بمثابة نهائي مبكر نظراً لرغبة المارد الأحمر في تحقيق الفوز عقب الهزيمة التي تلقائها باستاد القاهرة بهدف نظيف.

ويخوض لاعبو الأهلي المباراة أمام صن دوانز بروح معنوية مرتفعه عقب تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره بيراميدز في الدوري المصري.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز استعدادات النادي الأهلي لمواجهة صن دوانز:

وصول بعثة الأهلي إلي جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة وطارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة. واستقبل السفير البعثة واطمئأن على كافة الأمور والترتيبات الخاصة باللقاء.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- صن داونز : 7 نقاط

3- الأهلي : 4 نقاط

3- المريخ : 4 نقاط

4- الهلال : نقطة