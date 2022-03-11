أحمد عيد عبد الملك: انضمام رمضان صبحي للزمالك يمنحه المساندة الجماهيرية

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق أن رمضان صبحي أخطأ حينما رحل عن النادي الأهلي خاصة أن النادي الأحمر كان يجهز اللاعب ليكون أسطورة جديدة.



وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "رغم الاغراءات التي تعرض لها رمضان صبحي، لكني لو كنت مكانه لرفضت الرحيل عن الأهلي".



وأكمل محلل قناة ETC: "وجهة نظري الشخصية أن رمضان يفتقد المساندة الجماهيرية وهذا يؤثر على حظوظه في المنتخب، والطريقة الوحيدة التي تنقذ اللاعب هو انضمامه لنادي الزمالك ليحظى بظهير جماهيري".



وتابع عبد الملك: "في اعتقادي أن مشروع بيراميدز لن يستمر كثيرا، النادي يفتقد شخصية البطولات، ويجب على رمضان صبحي الانتقال للزمالك أو العودة للاحتراف في أوروبا".



وأتم تصريحاته: "رمضان صبحي لاعب ناضج لأنه يلعب مع الفريق الأول وهو في سن 17 سنة، رمضان صبحي مستقبل للزمالك أكثر من أشرف بن شرقي".