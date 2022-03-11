أحمد عيد عبد الملك : إمكانيات أوباما أعلى من أفشة .. وزيزو أفضل جناح في إفريقيا

عقد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، عدة مقارنات بين لاعبى الأهلي والزمالك مشددا على أن يوسف أوباما لاعب الزمالك، أفضل فنيا من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مركز صانع الألعاب، وإمكانيات أوباما أفضل بكثير وكواليتي أعلى".



وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "أحمد سيد زيزو أفضل من بيرسي تاو، بل وهو أفضل جناح في القارة السمراء قياسا على الأداء".



وأكمل محلل قناة ETC: "أبو جبل في نفس مستوى الشناوي، ولا يوجد لاعب وسط في مصر وصل لمستوى طارق حامد بما فيهم حمدي فتحي لاعب الأهلي الذي يحتاج وقت أكبر للوصول إلى ثبات المستوى الذي عليه طارق حامد".



وتابع عبد الملك: "الونش يتفوق على عبد المنعم في المستوى والخبرات، ومصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول، ومحمد شريف يقدم مستويات كبيرة رغم أنه لم يبدأ في مركز رأس الحربة".