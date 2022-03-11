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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقعة الزمالك والوداد المغربي مواجهة خاصة بين فيريرا والركراكي

مواجهة خاصة بين فيريرا
مواجهة خاصة بين فيريرا والركراكي

يترقب عشاق القلعة البيضاء المواجهة الحاسمة التي تجمع الزمالك والوداد المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد المباراة القادمة هامة لنادي الزمالك لأنها ستحدد مشواره الإفريقي إما تكتب النهاية للزمالك في البطولة أو تعطيه أمل في استكمال البطولة.

ويتصدر ترتيب هذه المجموعة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 7 نقاط ويليه الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطتين وأخيراً ساجرادا الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

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فيريرا في مواجهة خاصة أمام الركراكي

مواجهة خاصة بين فيريرا والركراكي

وسيخوض جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الجديد للزمالك، اختبارًا خاصًا أمام وليد الركراكي مدرب الوداد.

وستكون مباراة الوداد، الأولى لفيريرا في ولايته الثانية مع القلعة البيضاء، بعد رحيل باتريس كارتيرون.

ويتفوق فيريرا على الركراكي، حيث تقابل المدربان في صدام قاري منذ 7 سنوات.

مواجهة خاصة بين فيريرا والركراكي

تعادل سلبي وثلاثية بيضاء

تولى الركراكي، القيادة الفنية للفتح الرباطي في كأس الكونفيدرالية نسخة 2015، واصطدم بالزمالك في دور الـ 16 مكرر.

ونجح الركراكي في الخروج بنتيجة التعادل السلبي من ملعب السويس في لقاء الذهاب.

وفي مباراة الإياب بالمغرب، حسم الزمالك، تأهله بالفوز 3-2.

الزمالك تقدم مبكرًا عن طريق باسم مرسي، قبل أن يعود الفتح الرباطي بتسجيل ثنائية.

وأعاد عمر جابر، الأمل للزمالك، بتسجيل هدف التعادل من تسديدة صاروخية.

ونجح حازم إمام في تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليعود أبناء ميت عقبة، بتذكرة العبور لدور المجموعات.

الزمالك في عنق الزجاجة 

وتأزم موقف الزمالك ، في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام الجولة الرابعة لهذه المجموعة يوم 11 مارس المقبل، بمواجهة تجمع بين الزمالك والوداد المغربي بستاد القاهرة، بينما يستضيف بيترو أتلتيكو منافسه ساجرادا.

وفي الجولة الخامسة ، يخرج الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو في ملعبه بأنجولا ويستضيف ساجرادا أيضاً منافسه الوداد أحد يومي 18 و19 من الشهر المقبل.

ويسدل الستار على منافسات المجموعة بلقاء يجمع بين الوداد وبيترو أتلتيكو في المغرب يوم 1 أبريل المقبل، كما يلعب الزمالك مع ضيفه ساجرادا.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - رزاق سيسيه - عمر السعيد - سيف الدين الجزيري

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