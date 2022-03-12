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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء كبرى في القاهرة اليوم

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن منطقة (الشرابية بالكامل)، وضعف المياه عن مناطق (باب الشعرية – الظاهر – العباسية)، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت الموافق 12-3-2022 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من نفس اليوم.

وأرجعت سبب الانقطاع نظرا لقيام الشركة بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1200مم أسفل كوبرى غمرة.

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وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

 قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

المياة القاهرة ضعف المياه منطقة الشرابية مناطق باب الشعرية كوبرى غمرة انقطاع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة

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