السبت.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن قطع مياه الشرب عن مناطق ( الشيخة شفا _الجون _منشأة البكرى) بمدينة الفيوم، ومناطق ( الصعيدى - بهنس _ ابجيج - منشأة بغداد _الحادقة_مصنع الغزل) بمركز الفيوم، لمدة ١٢ساعة متواصلة بدءا من الساعه الثانية صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٢ حتى الساعه الثانيه ظهر نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لاعمال تحويل المرافق للصرف الصحى بشارع بطل السلام بميدان الحواتم بمدينة الفيوم لخط مياه قطر ٤٥٠ زهر.

وناشدت السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى