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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بصوت ملائكي .. الإندونيسي سيجيت عبد الله يتلو ما تيسر من سورة النبأ .. شاهد

سيجيت عبد الله أحد
سيجيت عبد الله أحد الطلاب الإندونيسين الوافدين

استضاف برنامج صباح الخير يا مصر سيجيت عبد الله أحد الطلاب الإندونيسين الوافدين والمنضم  لأكاديمية مواهب وقدرات للطلاب الوافدين  ، والذى تلى سورة النبأ بصوت ملائكى .


يذكر أن  نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ،قد ذكرت أنه جارى إنشاء الاكاديمية لتضم مواهب الطلبة ، لافتة إلى أن الطلبة يمتلكون مواهب ويحتاجوم فقط لمن يوجههم ويثقل مواهبهم بوجود أساتذة متخصصون فى الأكاديمية .


وتابعت نهلة الصعيدى ، أن معظم الطلبة الذين فازوا بمسابقة القرآن الكريم كانوا من خريجى مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن والتى تم إنشائها منذ عام وولدت مدرسة عملاقة تضم لجنة مراجعة المصحف فى مجمع البحوث الإسلامية والتى لاقت إقبالا كبيرا من الطلاب فور إنشائها .

 

أكاديمية مواهب الطلاب الوافدين مجمع البحوث الاسلامية مسابقة القرآن الكريم القران الكريم الطلاب

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