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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرصة لتلاقي رواد الأعمال.. وزيرة الصناعة تفتتح معرض التكامل الصناعي غدا

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

تفتتح غدا الخميس  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض التكامل الصناعى ، والذى يستمر ٣ أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ، ويأتى المعرض فى توقيت هام وسط تحديات عالمية فرضت نفسها على الصناعة وسوق والبناء والتنمية.

 

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وأكد المهندس احمد مجاهد رئيس الجهة المنظمة للمعرض أن هذا الحدث جاء ليترجم فكر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بناء الجمهورية الجديدة التى تسعى لترسيخ قواعد صلبة فى الصناعة والتنمية والتوسع فى المشروعات القومية وفق تكنولوجيا متطورة.

وأضاف مجاهد  أن هناك تنافسا بين الشركات لعرض أحدث المعدات الصناعية والماكينات ومعدات البناء والتجهيزات التى تتطلبها عملية الإنشاءات والتنمية العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية .   مضيفا أنه لأول مره يجتمع  بمصر ، المطورين الصناعيين و شركات المباني الحديدية و خطوط الانتاج والماكينات وكافة مستلزمات الصناعة تحت سقف واحد، كما أنها فرصة لعرض أحدث ماوصلت اليه تكتولوجيا الصناعة والبناء فى هذا التوقيت الهام.


وأوضح  أن المعرض يأتى فى وقت يحتاج  القطاع الصناعى إلى آليات تحفيزية تستوجب ضرورة وجود التكامل الصناعى مع الشركات المتوسطة والصغيرة المحلية، بدلا من استيراد المكونات والمستلزمات من الخارج. حيث أن التكامل الصناعي يعمل على إيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تعزز المسيرة الصناعية وتوفر مستلزمات الانتاج لتطوير القطاع الصناعي بمصر واستغلال الثروات الطبيعية.


وأشار  الي  أن المعرض فرصة لتلاقى رواد الأعمال والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والجهات التمويلية والاستشارية، والاستماع لوجهات نظر وأفكار الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين الصناعيين.

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