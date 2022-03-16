التموين : بعض السلع لا يمكن تسعيرها منها البسطرمة والجبن الرومي |فيديو

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الإدارة الحكيمة التي إدارات جائحة كورونا قادرة على إدارة الازمة الحالية، لافتا إلى أن لدينا كوادر قادرة على التعامل مع الازمة ببراعة.

وأضاف عبدالمنعم خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، ان اي تاجر يرفع أسعار السلع سيتم التعامل معه فورا.

وتابع عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن قرار وضع السعر على المنتج نعمل عليه ولكن هناك صعوبات في بعض السلع، لافتا إلى أن هناك بعض السلع لا يمكن وضع أسعار عليها مثل البسطرمة والجبن الرومي وغيرها.