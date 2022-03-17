إصابة 3 سفن بنمية وغرق إحداها خلال قصف روسي في البحر الأسود|شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبراً عاجلاً، أفادت فيه الحكومة البنمية إنه تمت إصابة 3 سفن تحمل العلم البنمي، وغرق إحداها خلال قصف روسي في البحر الأسود.

ومن جانبه، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن القوات الروسية ألقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا وحصار الكثيرين من المدنيين. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

وضرب صاروخ روسي مبنى سكنياً في العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى قتل شخصاً واحداً، وإصابة 3 آخرين.