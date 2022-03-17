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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابة 3 سفن بنمية وغرق إحداها خلال قصف روسي في البحر الأسود|شاهد

غرق سفينة بنمية
غرق سفينة بنمية

عرضت فضائية  "إكسترا نيوز" خبراً عاجلاً، أفادت فيه الحكومة البنمية إنه تمت إصابة 3 سفن تحمل العلم البنمي، وغرق إحداها خلال قصف روسي في البحر الأسود.

ومن جانبه، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن القوات الروسية ألقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا وحصار الكثيرين من المدنيين. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

وضرب صاروخ روسي مبنى سكنياً في العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى قتل شخصاً واحداً، وإصابة 3 آخرين.

الحكومة البنمية سفن بنمية قصف روسي البحر الأسود إكسترا نيوز وزارة الخارجية الأوكرانية القوات الروسية

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