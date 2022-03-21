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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لمعرفة أسباب عزوف الفلاحين عن استلام مليون و200 ألف كارت

النائب عصام العمدة
النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب

أكد النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب خطورة تصريحات السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي والتي أعلن فيها أن هناك مليون و 200 ألف كارت في الجمعيات واصحابها من المزارعين لا يريدون استلامها ، مطالباً بإجراء دراسة حول هذا الموضوع لمعرفة الأسباب الرئيسية التي وراء عزوف وعدم استلام المزارعين للكروت.

وتساءل " العمدة " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قائلاً : هل الفلاح المصري غير مقتنع بهذه الكروت ؟ وهل الوزارة قامت بتوعية الفلاحين بأهمية هذه الكروت ؟ ثم ما هى الفوائد والمزايا التي تقدمها هذه الكروت للفلاحين ؟ 

وأكد النائب عصام العمدة أن الفلاح المصري لاتزال مشكلاته وازماته متعددة في التعامل مع وزارة الزراعة فهناك مشكلات نقص السماد وارتفاع أسعاره وهناك مشكلات عدم وجود تقاوى جيدة لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية وهناك ازمة كبيرة في ملف الارشاد الزراعي الذى لم يعد متواجداً داخل قطاع الزراعة.

مطالباً من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج لهم وبأسعار مدعمة ومناسبة موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته للحكومة بمنح حوافز تشجيعية للمزارعين  لتوريد القمح المحلى.

كما وجه النائب عصام العمدة تحية تقدير واحترام للفلاح المصرى الذى تحمل الكثير من المشكلات في  ظل ازمة كورونا وحقق نجاحات مبهرة ليس فى توفير مختلف المحاصيل والمنتجات والسلع الزراعية ولكن فى تحقيق أكبر طفرة فى الصادرات للمنتجات والمحاصيل الزراعية لمختلف دول العالم مؤكداً أن الفلاح المصرى العظيم تاج على رؤوس كل المصريين.

وزير الزراعة استصلاح الاراضى رئيس مجلس النواب الفلاح المصرى مشكلات نقص السماد ملف الارشاد الزراعى

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