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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علي انغام الاغاني الوطنية ٣٠٠ طالبة يشاركون في المهرجان الترويحي باستاد طور سيناء الرياضي

على انغام الاغاني الوطنية..٣٠٠ طالبة يشاركون في المهرجان الترويجي باستاد طور سيناء

المهرجان الترويحي
المهرجان الترويحي

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة جنوب سيناء، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء فعاليات المهرجان الترويحي تحت شعار " فتاة المستقبل " .
وذلك بمشاركة ٣٠٠ طالبة بمدارس طور سيناء بالاستاد الرياضي بطور سيناء وذلك برعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وعادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة  وبإشراف محمد عرفان مدير إدارة الرياضة وأحمد مسعد مدير إدارة المنشآت الرياضية وأميرة عباس موجه عام التربية الرياضية وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية وأحمد حجاج وكيل الإدارة التعليمية .
وبحضور لجنة تقييم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة نهلة عمر عبد العزيز 
وعضوية نسمة حسام .
وذلك ضمن خطة التعاون المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وقد تم إجراء عدد من المسابقات والالعاب الترويحية للفتيات في أجواء من السعادة والفرحة التي عمت الطالبات  
  وقال محمد عرفان مدير إدارة الرياضية أن المهرجان الترويحي لفتاة المستقبل يهدف لتعليم الفتيات القيم التربوية والرياضة من خلال المسابقات والالعاب الترويحية التي تنمي قيم الولاء والتعاون والتنافس الرياضي بين الطالبات .


واضاف احمد مسعد مدير إدارة المنشآت الرياضية أنه تم تجهيز مسابقات والعاب ترويحية تناسب الفتيات علي ملعب الأستاد الرياضي بوجود بمشاركة هيئة تحكيم من مدرسات التربية الرياضية وتوفير كل وسائل الأمان لتلك الالعاب بالإضافة لتوزيع تيشرتات وعصائر ووجبة خفيفة لكل طالبة شاركت في المهرجان.

وكانت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والاتحاد المصري للرياضة المدرسية ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم ذلك المهرجان الترويحي .
وذلك هيئة اشراف وتحكيم من موجهي و معلمي ومعلمات التربية الرياضية بتعليم جنوب سيناء ضمت كلا من محمود محمد جاد الله موجه التربية الرياضية وأيمن ابوزيد موجه التربية الرياضية ونجم الدين بخيت موجه التربية الرياضية وكلا من معلمي ومعلمات التربية الرياضية هبه ربيع عبد العال وعبير عبد القادر وريهام محمد علي ونورا جمال ابراهيم و وائل محمود حامد ومحمود سراج ومحمد دسوقي وحلمي الشحات حلمي .
 

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المهرجان الترويحي

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مدارس طور سيناء الاستاد الرياضي بطور سيناء محافظة جنوب سيناء مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء فتاة المستقبل وزارة التربية والتعليم

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