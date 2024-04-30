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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضامنا مع فلسطين.. اندلاع مظاهرات في جامعة الكويت على غرار الولايات المتحدة

جامعة الكويت
جامعة الكويت

نظم طلاب وموظفو جامعة الكويت، الاثنين، وقفة تضامنية مع قطاع غزة وتنديدًا بالعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي

ويأتي ذلك على خطى الحراك الطلابي العالمي، وتضامنا مع طلبة الجامعات الأمريكية، الذين يتظاهرون بكثافة تضامنًا مع الفلسطينيون.

ودعا إلى الوقفة الاحتجاجية، الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت وجمعية اعضاء هيئة التدريس، وانضمت إليهما قوى طلابية ونقابية اخرى، وعدد من أعضاء مجلس الأمة وحشد من المواطنين.

وتخلل الوقفة، كلمات مناصرة للقضية الفلسطينية من نواب وشخصيات نقابية وعامة

وشهدت جامعة كولومبيا التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية، انطلاق مفاوضات بين الطلاب وإدارة الجامعة بشأن المظاهرات المقامة داخل الحرم الجامعي.

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