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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء.. بشرى بأسعار الذهب.. مصير محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

متحدث الوزراء: الحكومة مدركة لمعاناة المواطنين في المزاحمة من غير المصريين
رد  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على بعض الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، وهي أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين، قائلا "هناك رسالة واضحة، وهي أن مصر على مدار التاريخ ولم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية شقيقة تواجه صعوبات، ولن تغلقها في ظل الظروف الصبعة التي مرت بها العديد من الدول".

 

كارثة في غزة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أصدر بيانا في غاية الخطورة، موضحًا أن إسرائيل ألقت أكثر من 75 ألف طن من المتفجرات على القطاع، منها 7500 طن لم تنفجر.

 

جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
عرض برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "جدل داخل إسرائيل بسبب خسائر الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين".

 


مصطفى البرغوثي: فرص الوصول لوقف إطلاق النار بغزة أكثر من أي وقت مضى
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن فرص الوصول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باتت أكثر من أي وقت مضى.


فادية عبد الغني: انفصلت عن زوجي قبل عملي في «المال والبنون 2»
أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أنها فكرت في الاعتزال؛ لشعورها بالإحباط من عدم وضعها في المكان المناسب.


بعد خناقة كلوب|أحمد موسى يكشف مصير محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي
تناول الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أخبار انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للدوري السعودي.


الحكومة تكشف كواليس زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر.


بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" لأول مرة منذ 2022.. أسعار الذهب في مصر أقل من مثيلاتها عالميًّا: فرق 60 جنيهًا في الجرام".

 

أول رد رسمي من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل
هنأ أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك بتأهل الفريق إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.


مفيش سر.. زاهي حواس: هكذا أنشأ المصري القديم الأهرامات |فيديو
أكد زاهي حواس عالم الآثار المصري، أن هناك أدلة على أن المصري القديم قام بإنشاء نهر موازٍ لنهر النيل لمساعدته في بناء الأهرامات.


خلال ساعات.. عزة مصطفى تزف بشرى سارة عن الهدنة في قطاع غزة
كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل جديدة عن الوصول لاتفاق بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مشيرة إلى أن هناك تطورات في غاية الأهمية لإنهاء الأزمة في القطاع.

 

 

 

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