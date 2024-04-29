الحكومة تكشف كواليس زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنها تعد أول زيارة لرئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا إلى مصر، متابعا أن كان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أننا نسعى لتطوير التعاون بين البلدين وتطوير التبادل التجاري، لافتا إلى أن العديد من مجالات التعاون تجمع بين مصر وبيلاروسيا.



وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أننا نسعى أيضا لتعزيز أوجه التعاون ببن البلدين، وفي المجالات المختلفة أيضا.

