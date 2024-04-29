مصطفى البرغوثي: فرص الوصول لوقف إطلاق النار بغزة أكثر من أي وقت مضى

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن فرص الوصول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باتت أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدمار الهائل في قطاع غزة لم يسبق له مثيل، وهناك خلافات بسبب غموض المواقف الإسرائيلية التي بحاجة إلى للإيضاح.

وأوضح أن هناك حراكا بالجامعات العالمية، وضغطا هائلا على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، متعجبًا:" لماذا الغرب يتحدثون عن الرهائن الإسرائيليين ويتجاهلون اعتقال 8 آلاف أسير في الضفة الغربية ، ومنهم ما لا يقل عن 300 طفل".

وذكر أن مصالح نتنياهو الشخصية تعارض وقف العدوان، وهو أمام مظاهرات مزدوجة، الأولى تطالب بالإفراج عن الأسرى، وأخرى تطالب بإقالة نتنياهو نفسه.

وحذر من أن أن اجتياح لرفح؛ سيؤدي لمجزرة كبرى، ولن يحقق شيئا عسكريًا لإسرائيل، لافتا إلى أن مشكلة نتنياهو أنه يريد استمرار الحرب لأغراض مختلفة، ودوافع شخصية بحتة، لأنه يعرف أن توقف المعركة يعني ذهابه إلى السجن، حيث يواجه 4 قضايا فساد.