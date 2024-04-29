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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: الساعات القادمة تحمل مصير الحرب في غزة

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن كل الانظار تتجه للساعات القادمة التي تحمل مصير الحرب في غزة، حيث تنتظر الاطراف الرد من حماس على الورقة المصرية والرد الاسرائيلي عليها ايضاً فيما يتعلق بالهدنة  وتأجيل عملية اجتياح رفح .

وقالت الحديدي، خلال تقديمها" برنامج " كلمة أخيرة" على شاشة  ON: " في القاهرة يوجد وفد من حماس بقيادة خليل الحيه ومن المتوقع وصول وفد إسرائيلي غداً  في حال جاءت التطورات إيجابية".

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، أن "السلطات المصرية المصرية  تسعى بكل جهدها للوصول إلى هدنة التقاط أنفاس تنقذ مليونا ونصف مليون فلسطيني  إذا ما قرر الجيش الاسرائيلي عملية برية  في رفح".

لميس الحديدي الحرب في غزة حماس اجتياح رفح فلسطين

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