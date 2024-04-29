الورش الفنية سبب ركاكة الأعمال.. سامي مغاوري: نؤدي التمثيل المطمئن المحايد

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” تقديم الإعلامية “لميس الحديدي" فقرة خاصة مع الفنان سامي مغاوري، للحديث عن حياته الشخصية والمهنية.





قال الفنان سامي مغاوري، إن ورش الفن التي تكتب الاعمال حالياً مسؤولة في الوقت الحالي عن ركاكة بعض الأدوار وأن لا تكون الشخصيات محكمة مقارنة بما مضى حيث كان المؤلف ينهي عمله ويقدمه للمخرج ويقوم الأخير بتقديمه للشركة المنتجة".



واسترسل: “في الوقت الراهن أنا ممكن اروح مابقاش عارف الحلقة 30 فيها إيه، مش عارف تطور الشخصية وابدأ امثل بطريقة التمثيل المحايد مثلما تعلمنا من صلاح السعدني”.



وأكمل: “ كان يقول مثل التمثيل المطمئن أو المحايد مثلاً لو أنا شخصية شريرة بس وانا بمثل مابقاش شرير اوي ولا طيب أوي بـ أضطر ابقى محايد لأني مش عارف بقية الحلقات فيها إيه”.





وعن أهم أعماله مع القدير الراحل صلاح السعدني " وقال البحر " علق قائلاً : "كان اول عمل لي فيديو عام 1981 وكتابة أسامة أسامة أنور عكاشة المخرج محمد فاضل ".



