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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال ساعات.. عزة مصطفى تزف بشرى سارة عن الهدنة في قطاع غزة

عزة مصطفى
عزة مصطفى

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل جديدة عن الوصول لاتفاق بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مشيرة إلى أن هناك تطورات في غاية الأهمية لإنهاء الأزمة في القطاع. 

وأضافت عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه خلال ساعات سيتم الإعلان اخبار سارة في حل أزمة قطاع غزة، مضيفة أن الاقتراح المصري المقدم للهدنة يلقى قبول الأطراف حاليا.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى: نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة وانتهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتة الى انه مصر تقدم جهود قوية من أجل إنهاء الأزمة في القطاع.

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