زاهي حواس: لا يوجد أثر لأنبياء الله في الحضارة المصرية القديمة

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري، أنه أنا مسلم ومؤمن بما كتب في القرآن الكريم والكتب السماوية، مشيرا إلى أن سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى اتوا إلى مصر و كان الخروج منها.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن لا يوجد أثر لانبياء الله في الحضارة المصرية القديمة، ولا يوجد أسم نبي داخل مقبرة فرعونية، مؤكدا انه لا أهاجم التوراه ولا أهاجم أي دين.

وتابع عالم الأثار الدكتور زاهي حواس، أنه اكتشفنا من الأثار المصرية حوالي 30 % فقط ومازال هناك 70 % من الأثار تحت الأرض ومن المحتمل أن يتم اكتشاف في المستقبل معلومات جديدة ترتبط بوجود سيدنا موسى في مصر ".