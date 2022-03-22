ضبط 109 قضايا.. الداخلية تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من (479) طن مواد غذائية وغير غذائية.



- فى مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثرمن ( 86) طن سلع غذائية ( دقيق، زيت طعام، سكر، أرز، مكرونة) .

- فى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (45) طن دقيق مدعم وسكر.

- فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من ( 174) طن .

- فى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 98 ) طن حديد تسليح و ( 20 ) طن أسمنت

- فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط ( 50 ) طن حديد تسليح .