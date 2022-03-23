بعد نجاح تجربة إعارات التشيك.. الأهلي يجهز ملف رحيل شبابه لليونان وبلغاريا

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات ببرنامجه “بوكس تو بوكس” على فضائية “ETC”، إن التشيكي ميشال بروكيتش، مدرب قطاع الناشئين في النادي الأهلي، بدأ بالتشاور مع خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، لتجهيز تقرير بأبرز مواهب قطاع الناشئين لاحترافهم على سبيل الإعارة في الدوري اليوناني والدوري البلغاري والذي تسعى لضم بعض المواهب من النادي الأهلي في الفترة المقبلة، خاصة أن رواتب هؤلاء الشباب لا تكبد خزائن الأندية مبالغ كبيرة.

وأوضح أن مصدرا مسئولا كشف لـ “بوكس تو بوكس”، أن الأندية اليونانية والبلغارية أبدت إعجابها بتجربة إعارة لاعبي الأهلي الشباب في سلوفاكيا والتشيك، خاصة أن الإعارات لا تكلفها سوى رواتب اللاعبين فقط، وهي فرصة لاكتشاف لاعبين بعد نجاح تجربة محمد صلاح في أوروبا.