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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التضامن: سيتم توزيع صكوك الأضحية على مدار العام ..فيديو

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن الدولة لديها مجموعة من حزم المساعدات الاجتماعية التي توفرها لمختلف الفئات والشرائح في المجتمع ، لافتة إلى أن الوزارة لديها برامج لتقديم حوافز علاجية وتعليمية لمساندة المواطنين في تلك الظروف ومنعا لتسرب التعليم .

وأوضحت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الوزارة لديها توجيهات واضحة من الرئيس السيسي لمساندة الأسر الأكثر احتياجا ، مؤكدا انهم اتفقوا مع وزير الأوقاف  .

وتابعت نيفين القباج ، إن المعاشات سيتم زيادتها مع بداية أول إبريل المقبل بقيمة 13 ، وسنعمل علي تسريع وتيرة صرف المعاشات .

 

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