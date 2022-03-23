وزيرة التضامن: سيتم توزيع صكوك الأضحية على مدار العام ..فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن الدولة لديها مجموعة من حزم المساعدات الاجتماعية التي توفرها لمختلف الفئات والشرائح في المجتمع ، لافتة إلى أن الوزارة لديها برامج لتقديم حوافز علاجية وتعليمية لمساندة المواطنين في تلك الظروف ومنعا لتسرب التعليم .

وأوضحت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الوزارة لديها توجيهات واضحة من الرئيس السيسي لمساندة الأسر الأكثر احتياجا ، مؤكدا انهم اتفقوا مع وزير الأوقاف .

وتابعت نيفين القباج ، إن المعاشات سيتم زيادتها مع بداية أول إبريل المقبل بقيمة 13 ، وسنعمل علي تسريع وتيرة صرف المعاشات .