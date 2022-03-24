الأم المثالية الأولى لشهيد من القوات المسلحة: تكريم الرئيس لحظة فخر وسعادة

استضاف الإعلامي شريف عامر، في حلقة اليوم من برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، احتفالا بأعياد المرأة والأم المثالية، عددا من الأمهات المثاليات بعد التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت أمل محمد المغربي، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية لشهيد من القوات المسلحة، الشهيد محمد عبده، إن تكريم الرئيس السيسى لي أمس "طبطبة" وتعويض عن افتقادي لابني الشهيد.

وأشارت: " التكريم لحظة فخر وسعادة بالنسبة لي"، مردفه: "فوجئت بترشيح اسمي ضمن أسماء المكرمات في وزارة التضامن الاجتماعي وكنت فخورة بذلك".