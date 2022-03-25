رفض عرض صدام حسين.. وفاة العالم المصري النووي حسن سويلم كبير مهندسي شركة سيميز|ماذا قال عن مفاعلات الضبعة؟

أعلن الإعلامي أحمد فايق عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أمس، عن وفاة العالم النووي المصري الدكتور حسن سويلم، ونشر فايق صورة للراحل حسن سويلم وكتب قائلا : "إنا لله، وإنا إليه راجعون، وفاة العالم النووي المصري الدكتور حسن سويلم.. أشرف على بناء 12 مفاعل نووي حراري في أوروبا وآسيا".

وأوضح فايق أن الراحل العالم النووي الدكتور حسن سويلم، عمل كبيرا للمهندسين في شركة سيمنز الألمانية للمفاعلات النووية الحرارية، وعمل مستشارا للبرنامج النووي في العديد من دول العالم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن العالم النووي حسن سويلم.

من هو العالم النووي حسن سويلم؟

حسن سويلم هو مواطن مصري، كان يقيم ألمانيا، وولد في 7 مايو 1938م في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس، وسافر في بعثة إلى ألمانيا ليحصل على الدكتوراة من جامعة بران شباينح، والتحق بعدها للعمل في شركة سيمينز لبناء المفاعلات النووية.

بدأ العمل في المجال النووي منذ عام 1960م، حيث أنه عمل لدى 14 مفاعل نووي في الدول الأوروبية، وأنجز الدكتور حسن 30 بحثا علميا في مجالات الطاقة النووية، وتخصص لسنوات في كيفية التخلص من النفايات النووية، وكان الرئيس جمال عبد الناصر كرمه، باعتباره من أوائل دفعته في جامعة عين شمس.

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية

تخصص الدكتور حسن سويلم في تصميم المفاعلات النووية، ووصل إلى درجة كبير المهندسين في شركة سيمينز، ويمتلك خبرات عديدة، أهلته ليكون مستشارا للبرامج النووية للعديد من الدول أبرزها البرنامج النووي الإيراني والبرازيلي، والأسباني، كما شارك في بناء 12 مفاعل نووي في عدد من الدول الأوروبية، وعمل مساعدا لعبد القدير خان الأب الروحى للبرنامج النووى الباكستانى، ولكنه رفض عرض الرئيس العراقي صدام حسين للمشاركة في البرنامج النووي العراقي.

من المعروف أن العمل داخل المفاعلات النووية يشكل خطورة كبيرة على صحة وحياة الناس، بسبب الانبعاثات الاشعاعية المسببة لكثر من المشاكل الصحية على أعضاء الجسم، وهو ما سبب له الكثير من المشاكل الصحية، والتي على اثرها دخل المستشفى، حتى فارق الحياة في 24 مارس 2022، عن عمر ناهز 84 عام.

حديثة عن مفاعلات الضبعة النووية

وكان الظهور الأخير للعالم النووي حسن سويلم، في وسائل الإعلام المصرية من خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج، قال فيها إن مفاعل الضبعة النووي يعتمد فى التشغيل على اليورانيوم 235 بنسبة تخصيب من 2.5 لـ 5 %، لافتا إلى أن نوع مفاعل الضبعة النووي ليس من الأنواع التي يمكن من خلالها صناعة الأسلحة النووية.

وأكد حسن سويلم، أنه من أهم مميزات مفاعل الضبعة النووي هي نسبة الأمان، لأنه من أحدث الموديلات لنوعية هذه المفاعلات، لافتا إلى أن الثلاثة مفاعلات التي تعمل على إنشائها الدولة طاقة المفاعل منهم 1200 ميجا وسينتهي إنشاؤها عام 2028.

وأوضح أن الأسلحة النووية تصنع داخل المفاعلات النووية التي تعمل باليورانيوم 235 بنسبة تخصيب 85%.