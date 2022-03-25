عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالرحيم كمال: قرب المخرجين والممثلين من النص سبب نجاح العمل

عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال

قال عبدالرحيم كمال، الكاتب والسيناريست، إن قرب المخرجين والممثلين من النص سبب رئيسي في نجاح العمل الفني، لافتا إلى أن المشاهدين دائما ما ينتظروا من الكاتب المقرب إليهم أن يروا أعمالا تشابه أرواحهم وما اعتادوا عليه.

وتابع: «لو خدت نص كبير وعالمي وقريب من روحهم فهيقبلوا ده، ولو خدت نص من فيلم أجنبي نجح ونقلناه زي ما هو فدي حاجة مرفوضه ومفيهاش حرفة أو ذوق».

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن السيناريو كفكرة هو تحويل النص إلى مرئي، سواء منسوب قصته للشخص أو لغيره ولكنها حرفة مستقلة تماما، قائلا: «لو ربنا منح موهبة أن حد يملك قصصه ويكون كاتب مش سيناريست فهي حاجة عظيمه وموهبة كبيرة من الخالق سبحانه وتعالي».

وأشار إلى أن مسلسل «شيخ العرب همام» كان مرجعيته محدودة، وبالرغم من ذلك نجح في إخراج 30 حلقة منه عن شخصية توحد معها المصريون، «كان عشمان يستقل بالصعيد في وقت كان فيه مصر محتلة من ناس أكثر قوة وعتاد ويجي واحد صعيدي ياخده الحلم والطموح أنه يستقل حاجة عظيمة".

عبدالرحيم كمال السيناريست الكبير في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالي مسلسل شيخ العرب همام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

حطّ كاميرا في البروفا|حبس صاحب محلات ملابس شهير بابتزاز الفتيات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد ظهور ميدو بملابس أفريقية | ملابس زفاف من تاريخ زي أجبادا

القومية لسلامة الغذاء: بعض المصانع تستخدم الزيوت الفاسدة

أنونيموس تعلن اختراق البنك المركزي الروسي

مصطفى بكري: عودة سوريا للجامعة العربية أول قضايا القمة الرباعية بالأردن| فيديو

بكاء عماد متعب بعد هتاف الجماهير له من مدرجات مباراة مصر والسنغال

القومية لسلامة الغذاء توجه نصائح للأمهات بشأن المواد الحافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ