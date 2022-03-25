عبدالرحيم كمال: قرب المخرجين والممثلين من النص سبب نجاح العمل

قال عبدالرحيم كمال، الكاتب والسيناريست، إن قرب المخرجين والممثلين من النص سبب رئيسي في نجاح العمل الفني، لافتا إلى أن المشاهدين دائما ما ينتظروا من الكاتب المقرب إليهم أن يروا أعمالا تشابه أرواحهم وما اعتادوا عليه.

وتابع: «لو خدت نص كبير وعالمي وقريب من روحهم فهيقبلوا ده، ولو خدت نص من فيلم أجنبي نجح ونقلناه زي ما هو فدي حاجة مرفوضه ومفيهاش حرفة أو ذوق».



وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن السيناريو كفكرة هو تحويل النص إلى مرئي، سواء منسوب قصته للشخص أو لغيره ولكنها حرفة مستقلة تماما، قائلا: «لو ربنا منح موهبة أن حد يملك قصصه ويكون كاتب مش سيناريست فهي حاجة عظيمه وموهبة كبيرة من الخالق سبحانه وتعالي».



وأشار إلى أن مسلسل «شيخ العرب همام» كان مرجعيته محدودة، وبالرغم من ذلك نجح في إخراج 30 حلقة منه عن شخصية توحد معها المصريون، «كان عشمان يستقل بالصعيد في وقت كان فيه مصر محتلة من ناس أكثر قوة وعتاد ويجي واحد صعيدي ياخده الحلم والطموح أنه يستقل حاجة عظيمة".