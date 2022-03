شاهد.. أول صور لأصالة بحفل زفاف ابنتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمكربة اصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام باحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف شام الذهبى ابنة المطربة السورية أصالة.

وكانت قد نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وعلقت شام الذهبي علي الصور قائلة :" i can now officially call you جوزي

يذكر ان احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بعقد قرانها ، بحضور أسرتها ووالدها أيمن الذهبي، وشارك الداعية مصطفى حسني العائلة مراسم الاحتفال في منزلهم.



وكانت الفنانة أصالة نصري، أحيت حفلها الغنائي بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية ، الجمعة 25 فبراير، بحضور جماهيري كبير.