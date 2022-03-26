اليوم.. محاكمة المتهمين بالسطو الإلكتروني في المحلة

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار سامح عبد الله، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين وعلى رأسهم شاب وفتاة لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الابتزاز والسطو الإلكتروني والاتجار بالبشر للأسر والعائلات.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم أعطي تعليماته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بإحالة شاب وفتاة متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسطو الإلكتروني والإتجار بالبشر، إلى محكمة جنايات المحلة، وذلك من خلال نشر صور الحياة الخاصة وفبركتها للأسر وعائلات، بقصد التربح والابتزاز مادياً.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسر وعائلات من ضحايا التشكيل العصابي، في البلاغ الذي يحمل رقم 11626 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2021، والتي كشفت عن وقوعهم تحت طائلة الابتزاز والجرائم الإلكترونية، بقصد تجارة البشر، ونشر صورهم في أوضاع فاضحة مفبركة.