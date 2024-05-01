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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دخل يلهو بالألعاب بمحطة وقود بالقاهرة وخرج جثة.. ما قصة الطفل أنس؟

محطة وقود
محطة وقود

لقي طفل في عمر الزهور مصرعه بعد تعرضه للصعق الكهربائي داخل محطة وقود، وذلك أثناء اللهو داخل منطقة الألعاب المتواجدة بالمحطة بمنشأة ناصر، ليلقي مصرعه في الحال.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بتعرض الطفل أنس لصعق كهربائي داخل محطة وقود بمحور جيهان السادات دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال لهو الطفل البالغ من العمر 4 سنوات ومقيم دائرة القسم توفي متأثراً بإصابته بصعق كهربائي، نتيجة تواجد أسلاك إضاءة حول اللعبة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

تم نقله لمستشفى الحسين الجامعي بمنطقة الألعاب المتواجدة داخل المحطة محل البلاغ  "لعبة الترامبولين". 

بسؤال والدته ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أيدت ما سبق واتهمت المسئول عن إدارة منطقة الألعاب بالإهمال لقيامه بعمل تلك الوصلات.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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