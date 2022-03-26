رئيس روسيا السابق: الحرب الاقتصادية ضد موسكو ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

أعلن رئيس روسيا السابق، النائب الحالي لرئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن الحرب الاقتصادية ضد روسيا، التي بدأتها دول الغرب، ستؤدي إلى تدمير الهيكل الاقتصادي العالمي بأكمله.



وأضاف مدفيديف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الغرب يجمدون أصول المؤسسات المالية وحتى البنك المركزي، بل وحتى يتحدثون عن الاستيلاء على هذه الأصول، أي تأميمها، وهذه طبعا حرب بدون أية قواعد، وستكون نتيجتها تدمير بنية الاقتصاد العالمي بأكمله".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.