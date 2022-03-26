برلمانية: العلاقة بين مصر وإفريقيا تعكس دورها الريادي في القارة السمراء

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي زيارة رئيس رواندا لمصر اليوم، موضحة أن تلك الزيارة تشكل عاملا مهما من عوامل التنمية طبقا للأجندة التنموية الإستراتيجية لمصر مما ذلك يتيح فرصة هائلة لدعم الاقتصاد المصري.

وأكدت أن تلك الخطوة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تعد خطوة إيجابية ناجحة لم تأت إلا من دولة قوية في ظل وجود الكوميسا الذي يعزز من العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية.

وأضافت "محروس" فى بيان صحفى لها أن العلاقة بين مصر وروندا والخطط الإفريقية المعلنة تعكس دور مصر الريادي في القارة السمراء، لافتة إلى أن العلاقات بين مصر رواندا بشكل خاص ناتجة عن وجود أرضية مشتركة بالأخص في المنظور السياسي والاقتصادي.

وأضافت "عضو البرلمان" أن سعي رواندا في تحقيق منظومة اقتصادية متكاملة سيعزز من وضع مصر وبالتأكيد سيحدث نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي المصري، مؤكدة أن مصر دائما ما تتبع خطة تبادل الدعم علي مستوي القارة الإفريقية لتحقق أكبر نسبة من النجاح التعاوني الإستراتيجي علي المستويات التجارية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

ونوهت بأن مصر والقيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتخطي التحديات الحالية بأفضل نتائج ممكنة.