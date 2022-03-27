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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الرعاية الصحية: نخبة من الاستشاريين لمنتفعى التأمين الصحي ببورسعيد

صدى البلد

انعقدت اللجنة الطبية العليا بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد،  في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الآداء الإكلينيكي بكافة مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

زتتابع  اللجنة الطبية العليا  بفرع الرعاية الصحية فى بورسعيد متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة،

ويتم  تشكيل لجنة طبية عليا للرعاية الصحية بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، وتضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث.

ننشر اسماء اللجنة الطبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بفرع بورسعيد 



و تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الطبي الاستشاري بالهيئة، ومراجعة السياسات الخاصة بالهيئة الطبية بالمستشفيات، ومتابعة تنفيذ لائحتها، وتقييم دور اللجان في المستشفيات، و وضع خطط للتحسين المستمر، وكذلك التوصية فيما يخص الأمور الفنية لتوزيع الأطباء لتغطية الإحتياجات في المستشفيات، علاوة على المشاركة في تحديد الإحتياجات المجتمعية من الرعاية الطبية مع وضع الأهداف والخطط للوصول لتحقيقها، ومراجعة وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وفقاً لمجالات الخدمات بالمستشفيات، ومراجعة الإمتيازات الإكلينيكية لرؤساء الأقسام بالمستشفيات ومراجعة نسب التزام الأطباء بالإمتيازات الإكلينيكية بالمستشفيات، إضافة إلى مراجعة آلية تقييم الأداء الفني للأطباء ومناقشة مؤشرات قياس الأداء الفنية، فضلًا عن عمل مراجعة للأنداد peer review ، في نفس القسم أو التخصص الطبي، وأخيرًا بحث شكاوي الأطباء في المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك ضمانًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين وبما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة.

ننشر اسماء اللجنة الطبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بفرع بورسعيد 

و تتكون اللجنة الطبية العليا للرعاية الصحية بفرع الهيئة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد من نخبة من أساتذة الجامعات والإستشاريين من مختلف التخصصات الطبية، ويترأسها أ.د/عماد حكام، رئيس قسم جراحة أورام جامعة قناة السويس، وبعضوية كل من أ.د/أحمد مدكور، أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير جامعة حلوان، أ.د/احمد لطفي، أستاذ مساعد رعاية وتخدير بالقصر العيني، د/أسامة حسين، استشاري أطفال، أ.د/ محمود ميدان، أستاذ النساء والولادة وعميد كلية طب جامعة الازهر، د/عبير الخيال، استشاري أمراض الباطنة، أ.د/رؤوف ذخاري، استشاري المسالك البولية، أ.د/إيهاب غنيم، أستاذ طب وجراحة العيون ووكيل كلية الطب جامعة بورسعيد، د/ محمد صلاح، استشارى العظام، د/عادل حسن، أستاذ الرعاية المركزة والتخدير جامعة حلوان، ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، د/ على عثمان، استشارى الرعاية المركزة، د/ آلاء عبدالمنعم، صيدلي إكلينيكي، د/ محمد صبح، اخصائى جراحة مخ والأعصاب، د/ محمد علم الدين، استشاري قلب وأوعية دموية،  أ/غادة أحمد، مسؤول التعليم الفني بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد .

ننشر اسماء اللجنة الطبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بفرع بورسعيد 

هذا، وترأس اجتماع اللجنة الطبية بمقر هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد كل من د.أحمد الحنفي، مستشار رئيس الهيئة للشئون العلاجية والتميز الإكلينيكي، بحضور كلاً من د.عادل تعيلب، مدير أفرع هيئة الرعاية الصحية، د.مصطفي شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

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