بصورة مع آسر ياسين.. أحمد داود يشوق جمهوره لـ"سوتس بالعربي"

شارك الفنان أحمد داود، جمهوره بصورة برفقة الفنان آسر ياسين من حفل إطلاق مسلسل "سوتس بالعربي" في دبي،ونشر صورتهما من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وشوق داوود جمهوره للمسلسل،وكتب معلقة من خلال الصورة:Suits .. Ramadan 2022.



وستعرض النسخة العربية من المسلسل الأجنبي " Suits" على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية ومنصة Watchit في رمضان المقبل بحسب بيان رسمي.

وتعتبر هذه أول مرة تحصل فیھا "المتحدة للخدمات الإعلامیة UMS" على حقوق بث نسخة مصریة من واحدة من أفضل المسلسلات الأمریكیة والذي ستعرضھا للجمھور المصري على قنواتھا التلفزیونیة وتطبیق "Watchit.