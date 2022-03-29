أسقف طنطا: مشروع الفلك عمل عظيم لخدمة أبطال متلازمة داون

أكد الأنبا بولا مطران طنطا، أن مشروع الفلك واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية، وهذا المشروع هو أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة، ولنا طموح أن يكون هناك أكثر من مشروع للفُلك على مستوى الجمهورية، ولابد أن نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الضخم، وهذا المشروع هو عمل عظيم لخدمة أبطال متلازمة داون.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "الفُلك" لرعاية أبطال متلازمة داون المقام في قرية أكوا الحصة بكفر الزيات، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين القباج وزير التضامن، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن هذا المشروع أضافة جديدة للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، لخدمة فئة من الفئات الأولى بالرعاية، مشيراً أن المحافظة تحتفل مع مطرانية طنطا بتدشين مشروع مهم يهتم برعاية فئة تعاني من مشكلات عقلية وجسدية وتحتاج لتعامل خاص دون تفرقة بين مسلم ومسيحي ومصريين وغير مصريين.

وتابع: وهذا المشروع سوف يخفف العبء على أولياء الأمور ويخلق فرص عمل جديدة، وهذا المشروع هو أحد مشاريع مصر الضخمة والتي تلقى اهتماماً خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الفئات الخاصة.