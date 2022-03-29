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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للمرة الأولى منذ خمسة أشهر..ملكة بريطانيا تظهر في ذكرى وفاة الأمير فيليب

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

تظهر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للجمهور للمرة الأولى منذ خمسة أشهر عندما يتجمع أفراد من العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات لإحياء ذكرى وفاة زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي حسب صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية.

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وتوفي الأمير فيليب دوق إدنبره، الذي ظل بجوار زوجته طيلة أكثر من 70 عاما، في قلعة وندسور في أبريل الماضي قبل شهرين فقط من أن يتم عامه المائة.
ولم يتسن وقتئذ سوى لثلاثين فردا فقط حضور جنازته بسبب القيود المشددة التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا.


لكن التجمع المقرر له اليوم على نطاق أكبر، وقال قصر بكنغهام إن الملكة البالغ عمرها 95 عاما تشارك بدأب في الترتيب له.


وقال مصدر في القصر إن الملكة إليزابيث تأمل في المشاركة، وهو ما سيكون الظهور العلني الأول لها منذ أن ألمت بها وعكة صحية.


ومن ضمن الحضور أفراد في العائلة المالكة وملوك وملكات دول أجنبية وأصدقاء الدوق الراحل وساسة منهم رئيس الوزراء بوريس جونسون وشخصيات عسكرية وأكثر من 500 من ممثلي جمعيات خيرية ومنظمات أخرى كان يرعاها

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