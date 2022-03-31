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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول الأخطاء المنهجية في كتابة البحوث العلمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يتابع المركز  دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى كتابة البحوث العلمية يومي الثلاثاء والأربعاء 12 : 13 أبريل 2022  من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

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ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه ينظم مركز التميز العلمي التابع لكلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز الدولي للهندسة الوراثية بإيطاليا دورة تدريبية عن تقنيات التحرير الجيني، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية والمدير المؤسس لمركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي.

حيث من المنتظر أن يشارك في الدورة التدريبية عدد ثلاثون باحث من مختلف الدول الأعضاء في المركز، ويقوم بالمحاضرة في الدورة عدد من الأساتذة من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة إلي جانب بعض الخبراء المصريين.

وتقام فعاليات  البرنامج التدريبي من ٢١ إلى ٢٣ سبتمبر المقبل داخل معامل مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء ويشرف على التنظيم الدكتور هشام رأفت الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والدكتور شادي ظريف المدرس بالقسم. 

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان البرامج التدريبية الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة كتابة البحوث العلمية اخبار التعليم Jobs Education

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