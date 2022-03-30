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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرهان: مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون أخرى

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

أكد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن مصر قدمت مساعدات قيمة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسككي والأمن الغذائي.

 

وأضاف عبدالفتاح البرهان في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون أخرى.

 

وتابع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن العلاقات المصرية السودانية قوية ومتينة عبر التاريخ، موضحا أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني لا تتغير بتغير الانظمة.

 

وفي السياق نفسه أشار عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، إلى أنه نريد الانفتاح على كل العالم ونؤمن بأن اساس العلاقات هو التصالح والتسامح.
 

عبدالفتاح البرهان المجلس السادي الربط الكهربائي الامن الغذائي اخبار التوك شو

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