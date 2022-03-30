البرهان: مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون أخرى

أكد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن مصر قدمت مساعدات قيمة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسككي والأمن الغذائي.

وأضاف عبدالفتاح البرهان في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون أخرى.

وتابع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن العلاقات المصرية السودانية قوية ومتينة عبر التاريخ، موضحا أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني لا تتغير بتغير الانظمة.

وفي السياق نفسه أشار عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، إلى أنه نريد الانفتاح على كل العالم ونؤمن بأن اساس العلاقات هو التصالح والتسامح.

