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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

أجري مطار مرسي مطروح الدولي تجربة طوارئ  لسيناريو وجود حقيبة مشتبه فيها بدون صاحب بصالة الوصول، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى  بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو" وسلطة الطيران المدنى، ومن منطلق التدريب المستمر على إدارة الأزمات للمطارات المصرية وزيادة المقدرة على مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة.

بدأت التجربة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة القادمة من مطار روما الدولي إلي مطار مرسي مطروح الدولي، وصل بلاغ لأحد منسقي الصالة عن العثورعلي حقيبة مشتبه بها بدون صاحب في صالة الوصول.

علي الفور قام "cco" بإخطار الطيار أشرف محمد السيد مدير مطار مرسي مطروح الدولي الذي قام بتفعيل مركز عمليات الطوارئ الثابت والذي قام بتنفيذ مخطط سريان البلاغات مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمطار و الجهات الخارجية المختصة.

وعلي الفور تم تحرك الفرق التنفيذية المختصة "المفرقعات ، مجموعة الخيام ، الفرق الطبية ، الكردون" للتعامل مع الموقف.

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن التدريب المستمر يعمل على زيادة مقدرة المطار على مواجهة الأزمات و السيطرة عليها بسرعة وإتقان للحفاظ على أكبر هدف وهو الحفاظ على الأرواح والممتلكات و على جميع المطارات المصرية ضمن قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني "اإليكاو" و تعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية.

والتى تفرض إعداد تنفيذ تدريب طوارئ شامل لتدريب الجهات العاملة فى المطار ومجابهة
وأعرب الطيار أحمد منصور عن أهمية تجارب الطوارئ وحرص الشركة على تنفيذها فى المواعيد المحدد لكل مطار.

تجارب الطوارئ يتم تنفيذها بحد أدنى مرتين كل عام يتم من خلالها إختبار مدي كفاءة خطة طورائ المطار من خلال قياس سرعة إستجابة جميع الجهات المشاركة في الأزمة، وزيادة المقدرة علي مواجهة الحالات و الأحداث الطارئة بكفاءة.

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