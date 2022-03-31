المستكاوي: جمعت أربعة آلاف وثيقة عن النادي الإسماعيلي في كتاب واحد

قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضى، إن الجمهور قام بعمل أكثر من وثيقة عن النادي الإسماعيلي، لافتاً إلى أنه قرأ مت يقُرب من حوالى ٤٠٠٠ وثيقة عن النادى الاسماعيلى، وتجميعهم فى كتاب واحد استغرق حوالى ٤ سنين.

وأضاف "المستكاوى"، خلال حواره ببرنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على فضائية سى بى سى، أن النادي الأهلي هو الوحيد الذي يحتفظ بوثائق مؤرخة.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن ظهور الأندية فى مصر مع بدايات القرن ال 20، كانت الحركة الوطنية فى مصر كبيرة وقوية.

وتابع الناقد الرياضي، أن الجمهور الاسماعيلى ارتبط أيضاً بالحادثة الشهيرة فى 25 يناير، عندما رفض مأمور قسم الشرطة التسليم للاحتلال حتى آخر نفس فيه.