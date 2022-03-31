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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 31-3-2022

سعر الدولار وأسعار
سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

 سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.35 جنيه للبيع، و18.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  20.48 جنيه للبيع و20.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.14 جنيه للبيع 23.88 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.89 جنيه للبيع و4.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  60.39 جنيه للبيع و57.76 للشراء.

اسعار العملات الاجنبية الدولار سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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