الأرصاد: مصر تشهد أكبر موجة ارتفاع للحرارة يومي الجمعة والسبت المقبلين.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركوالإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في ارتفاعها التدريجي، لتسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مع زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الاولي”، أنه يسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافىء على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد نهارا، ولكن يسود طقس بارد ليلا.

ونوهت بأن الطقس سيظل فترة متقلب حتى أعياد شم النسيم، ويمكن تخفيف الملابس الشتوية بعده، لافتة إلى أننا سنشهد موجة أكبر من ارتفاع الحرارة الأيام المقبلة وبالتحديد يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث ستصل درجة الحرارة يوم السبت إلى 36 درجة، وسيصل الفارق بين درجة الحرارة العظمي والصغرى إلى 15 درجة.

