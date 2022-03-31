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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بحوث الاقتصاد الزراعي : القطاع يعمل على إتاحة وتوفير الغذاء للمواطنين|فيديو

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه أمور البلاد، وهو يهتم اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي، باعتباره أمنا قوميا، مشيراً إلى أنه كان هناك توجيه من القيادة السياسية بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف علي عبد المحسن في مداخلة هاتفية عبر "زووم"، مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الأمن الغذائي له أربعة أبعاد، وهما: توفير الغذاء، واستدامة الغذاء، وقدرة المواطنين على الحصول على الغذاء، وسلامة الغذاء، منوهاً أن العنصر الأساسي في هذا الأمر هو إتاحة وتوفير الغذاء للمواطنين، والذي يقوم به قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابع مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن هناك استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى 2030، حيث تم إعدادها من قبل وزير الزراعة، السيد القصير، منوهاً أن أحد أهداف هذه الاستراتيجية هو تحقيق الأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية.

ونوه علي عبد المحسن أن يتم تحقيق الأمن الغذائي من خلال التنمية الرأسية، والتي تعني زيادة الانتاجية الفدانية، والتوسع الافقي من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة، مشيراً إلى دور البحوث الزراعية في زيادة الانتاجية والانتاج الزراعي، سواء فيما يتعلق بإنتاج الأصناف الجديدة عالية الانتاجية، والتي تتحمل التغيرات المناخية ودرجات الملوحة.

بحوث الاقتصاد الزراعي معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد الزراعي الدكتور علي عبد المحسن

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