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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير العدل وهالة السعيد ومحافظ القاهرة يفتتحون مكتب سجل عقاريًا بمدينة نصر

صدى البلد

شاركت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمستشار عمر مروان، وزير العدل واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة في افتتاح مكتب تسجيل عقاري مدينة نصر ووحدة نظم المعلومات الجغرافية لوزارة العدل بمول سيتي ستارز بمدينة نصر. حضر الافتتاح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن المكتب يدعم توفير الأدوات الفنية من خرائط الأساس والرفع المساحي مع التسجيل العقاري وذلك بالتعاون بين وزارتي التخطيط والعدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإدارة المساحة العسكرية.

أضافت السعيد أن الافتتاح جاء بهدف تسهيل وتيسير أداء الخدمات؛ وفي ضوء العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطن، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وحول التعاون مع وزارة العدل؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى منظومة التخطيط المصرية، والعمل على تكامل منظومات تراخيص البناء والتسجيل العقاري والضرائب العقارية وربطهم بمنظومة تكامل البنية المعلوماتية المكانية، حيث تم تطوير 300 مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، لافتة إلى التعاون في تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (خرائط الأساس)، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الرفع والتدقيق المساحي والأنظمة والتطبيقات المكانية.

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