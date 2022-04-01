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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلبوا فدية 600 ألف جنيه| سقوط 4 أشخاص خطفوا تاجر أعلاف بالمنوفية

ضبط المتهمين بخطف
ضبط المتهمين بخطف تاجر

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط 4 أشخاص قاموا باختطاف تاجر أعلاف وعامل معه من محافظة البحيرة كانوا في زيارة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية وسرقة سيارتهم النقل.

وتم كشف هوية المختطفين عقب طلب فدية 600 ألف جنيه من شقيق تاجر الأعلاف الذي تقدم ببلاغ الي قسم الشرطة.

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مشتركة مع مديرية أمن القليوبية لضبط المتهمين بمركز قليوب بمحافظة المنوفية، وتبين أن وراء واقعة الخطف صاحب محل اعلاف و3 آخرين.

وقام المتهمون بخطف تاجر الأعلاف بسبب خلافات مالية بينهم حيث وصل دين تجارة بينهم الي نصف مليون جنيه دون تسديدها، وقام المتهمون باستدراج التاجر إلي مدينة السادات لشراء بضاعة جديدة.

وتم خطف التاجر والعامل في سيارة ملاكي واحتجازهم بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة المنوفية خطف مديرية امن المنوفية تاجر اختطاف

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