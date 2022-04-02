المتحدة : مسلسل الانيميشن يحي وكنوز مغامرات مع قدماء المصريين .. فيديو

شدد حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية أن خارطة الانتاج الدرامي خلال الموسم الحالي 2022 تشهد تنوعاً وفتح الابواب لكافة المنتجين قائلاً : نوعنا بالتعاون مع كافة المنتجين في بعض الاوقات كنا بنسمع أن المنتجين ماعندهمش فرص أو مش موجودين على الساحة لكن العام الحالي تم فتح الباب لكافة أنواع المنتجين وتعرض أعمالهم على لجان محايدة .



وكشف حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON تفاصيل مسلسل "يحيى وكنوز" أول عمل أنيمشن من إنتاج شركة هاشتاج وهي ضمن شركات المجموعة المتحدة .

قصة مسلسل "يحيى وكنوز" عن طفل بيرجع لعصر الفراعنة و معمول بحرفية شديدة ويربط بين التاريخ والتكنولوجيا والناس كلها شافت الإعلانات بتاعته في الشارع " الاوت دور" ونادراً ما نعلن عن هذه النوعية من أعمال الكارتون هذه النوعية من الاعلانات .



واصل : مسلسل "يحيى وكنوز" يتناول حكاية طفل بيركب ألة الزمن وبيعيش مغامرات مع قدماء المصريين بحلقة وصل حرفية بين عصر الفراعنة والتكنولوجيا ويعرض على شاشة " دي إم سي "