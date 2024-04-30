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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة المنوفية لتنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنوفية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 و تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بمركز ومدينة أشمون ، وذلك في إطار ما يقوم به من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

فتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون علي مساحة  530م2 وبطاقة استيعابية 12محل وجاري أعمال التشطيبات النهائية بالسوق تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، موجهاً رئيس المدينة بضرورة تسريع إجراءات طرح المحلات وتأجيرها ، وذلك في إطار في خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة المواطنين.

وخلال جولته تفقد المحافظ أعمال  تطوير ممشى أشمون الجديد ( الطريق الدائري ) بطول1500م، وذلك بعد تطويره ، موجهاً رئيس المدينة بضرورة الاعتناء بالممشى وتزويده بالأشجار ونباتات الزينة لاضفاء مظهر جمالى ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة لخلق متنفساً حضارياً لأهالي وزائري المدينة.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي.

فيما تضمنت الجولة،  تفقد محافظ المنوفية مجمع الخدمات الحكومية بسنتريس ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والمستمرة للوقوف على مدى جاهزية المركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة والجاهزية الكاملة للجان المشكلة بكل وحدة قروية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيل الاجراءات بشأن ملفات التصالح  بمخالفات البناء ، وكذا نشر مواد تعريفية بالمستندات المطلوبة بإجراءات التصالح ، فضلاً عن طباعة عدد من البروشورات لتوزيعها على المواطنين لتعريفهم بالمستدات المطلوبة منهم لسرعة تأدية الخدمات المقدمة بصورة لائقة.

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد طريق أشمون - الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 17 كم ، وأشار المحافظ إلى أن سيتم البدء في الطريق بالمرحلة الاولى من طريق أشمون – الكوادى بطول 8 كم بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه من ميزانية المحافظة وذلك إستجابة لمطالب المواطنين والنواب ، مضيفاً أنه سيتم العمل بالمرحلة الثانية من طريق الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 9 كم بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه عقب الانتهاء من إنشاء غرف المحابس واختبار خط مياه المحطة العملاقة بأبو عوالى كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.

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التنمية المحلية محافظة المنوفية المشروعات الخدمية مصطفى مدبولي

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