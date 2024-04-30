ميدو يعلق على الجيل الجديد في كرة القدم

علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق علي الجيل الجديد من متابعي كرة القدم لم يعد لديه شغف بالكرة المصرية بسبب بعض القرارات التي يتم اتخاذها في بعض الأمور.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عامر حسين يتحدث عن تأجيل مباريات للأهلي إن كان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن في الحرب العالمية الثانية، كرة القدم كانت مستمرة في إنجلترا ولم يأجلوا المباريات حينها".



واضاف :"لا أحد يستطيع أن يفعل أي شيء لعامر حسين، لأن هناك أشخاصا في الكرة المصرية يريدون استمرار الوضع كما هو".



وتابع أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "كفى إهانة بالدوري المصري، الذي يوجد به العديد من الأمور التي تدفعنا للزهق، الجيل الجديد لم يعد لديه شغف بالكرة المصرية، وتحول إلى الكرة الأوروبية".